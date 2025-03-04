Gökçe Gökçen'den Halk TV Davası Açıklaması

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Halk TV "Bilirkişi Davası"nda davasında, beraat ve tahliye kararına ilişkin, "Gazeteciler Kürşad Oğuz, Serhan Asker, Seda Selek ve Barış Pehlivan'ın mahkeme salonlarına hiç çıkarılmamış olması gerekirdi" dedi.

Gökçe Gökçen, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve Sunucu Seda Selek hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat ve tahliye kararı çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'in, açıklaması şöyle:

"Halk TV davasında tüm gazetecilerin beraatı ve Suat Toktaş'ın tahliyesi memnuniyet vericidir. Ancak tüm Türkiye'nin merak ettiği, hep siyasi soruşturmalarla anılan bir bilirkişiye ulaşmak, bilirkişinin söyleyeceklerini haber yapmak tam bir gazetecilik faaliyetidir. Gazetecilik faaliyeti sebebiyle Suat Toktaş'ın bir gün bile tutuklanmaması gerekirdi. Gazeteciler Kürşad Oğuz, Serhan Asker, Seda Selek ve Barış Pehlivan'ın mahkeme salonlarına hiç çıkarılmamış olması gerekirdi. Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ne demiştik 'Gazetecilik suç değildir!'"