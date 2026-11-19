Gökçeada'da beyin pıhtısı hastası botla Kabatepe'ye, ardından ÇOMÜ'ye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada'da rahatsızlanan ve beyinine pıhtı attığı tespit edilen hasta için tıbbi tahliye kararı verildi. Sahil Güvenlik botuyla Kabatepe İskelesi'ne getirilen hasta, 112 ekiplerince ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, rahatsızlanan bir vatandaşı ana karaya getirdi.
Beynine pıhtı attığı tespit edilen İ.K'nin (42) yapılan sağlık kontrolleri sonrası tıbbi tahliyesine karar verildi.
Ambulansla Gökçeada İskelesi'ne getirilen kişinin Sahil Güvenlik botu tarafından Kabatepe İskelesi'ne tahliyesi gerçekleştirildi.
İskelede bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan İ.K, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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