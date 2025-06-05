Gökçeli Mahallesi\'nin İlk Kadın Muhtarı Göreve Başladı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 1 Haziran'da yapılan yerel seçimlerde Gökçeli Mahallesi muhtarlığına seçilen Ayşe Çetin, mazbatasını alarak görevine başladı.

İlçe Seçim Müdürlüğüne giderek mazbatasını alan Çetin, daha sonra Salıpazarı Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Derneğe üyelik işlemlerini tamamlayan Çetin'e rozetini dernek başkanı Erol Gürsoy taktı.

Çetin, ilçenin ilk kadın muhtarı olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Mazbatamı alarak görevime başladım. Gökçeli Mahallemiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Değerli dernek başkanım ve büyüklerimin de destekleriyle mahallemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." dedi.

Erol Gürsoy ise Çetin'i tebrik ederek, "Muhtar kardeşimize her türlü desteği vererek kısa sürede göreve adapte olmasını sağlayacağız. Kendisine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.