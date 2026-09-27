Gökçen, eski Bakan Kaya'nın affını istemesini eleştirdi, kamu kaynağı hesabını sordu - Son Dakika
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Gökçen, eski Bakan Kaya'nın affını istemesini eleştirdi, kamu kaynağı hesabını sordu

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Gökçen, eski Bakan Kaya\'nın affını istemesini eleştirdi, kamu kaynağı hesabını sordu
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Eski Bakan Kaya'nın AK Parti görevlerinden affını istemesi üzerine Gökçe Gökçen tepki gösterdi. Gökçen, Kaya'nın kamu kaynağı hesabını vermediğini, emeklinin canına kıydığı yerde birikimlere çökülmesini eleştirip halktan çalınan paraların hesabının sorulacağını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, " AK Parti'deki görevlerinden affını istediğini" duyuran eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın "geçmişte sömürdüğü hiçbir kamu kaynağının siyasi ve hukuki hesabını vermediğini" kaydederek, "Bir emeklinin insanca yaşayamadığı için canına kıydığı bir yerde, insanların son birikimlerine bile çökmekten en ufak bir utançları olmadı. Bu düzen artık fakirden alıp zengine veren bile değil, fakirden çalıp zengine verenlerin düzenidir" ifadelerini kullandı.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, "Fatma Betül Sayan Kaya geçmişte sömürdüğü hiçbir kamu kaynağının siyasi ve hukuki hesabını vermediğini, yüz binlerce mağduru olan bir büyük dolandırıcılık hikayesinin parçası olduğu ortaya çıkınca iddiaları yalanlayamadığını, Erdoğan'dan 'affını' istediğini" belirtti

Gökçen, "Hiç şafak operasyonu olmadı, mal varlığına el konulmadı, ailesi yargı taciziyle karşılaşmadı, televizyonlar en fazla 'iddialar doğruysa' diyebildi, itibar suikastı olmadı. Bunlar olacak mı? Hayır. Çünkü halka karşı hesap verme düşünceleri hiç yok, hiç olmadı" ifadelerini kullandı.

İnsanların birikimlerinin hedef alındığını belirten Gökçen, şunları kaydetti:

"Bir emeklinin insanca yaşayamadığı için canına kıydığı bir yerde, insanların son birikimlerine bile çökmekten en ufak bir utançları olmadı. Gerçeklikten uzak bambaşka bir hikayeyle halkı kandırabileceklerini zannettiler. Şimdi onlar 'kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız' derken kaçırılan bu paraların peşine düşmek yerine göstermelik istifalarla, göstermelik gözaltı ve tutuklamalarla durumu geçiştirmeye çalışıyorlar."

"HALKTAN ÇALINAN BU PARALARIN HESABI SORULACAK"

Yaşananların göstermelik istifa, gözaltı ve tutuklamalarla geçiştirilmeye çalışıldığını savunan Gökçen, "Bu kişiden kontrollü şekilde vazgeçiliyorsa asıl vurgunu yapanlar mı korunuyor?" diye sordu.

Gökçen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır masum insanların itibarına saldırarak kendi suçlarının üstünü örtenler bu sorudan kaçamayacaklar. Bu düzen artık fakirden alıp zengine veren bile değil, fakirden çalıp zengine verenlerin düzenidir. İstediğiniz kadar geçiştirmeye çalışın, haberlere istediğiniz kadar sansür getirin, halktan çalınan bu paraların hesabı sorulacak."

Kaynak: ANKA
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