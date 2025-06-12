Göklerdeki Tutku: Fırat Tekin'in Pilotluk Serüveni - Son Dakika
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Göklerdeki Tutku: Fırat Tekin'in Pilotluk Serüveni

Göklerdeki Tutku: Fırat Tekin\'in Pilotluk Serüveni
12.06.2025 12:57
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Diyarbakırlı Fırat Tekin, evini ve işini satarak pilot oldu; gökyüzüne duyduğu aşkı mesleğe dönüştürdü.

Diyarbakır'da 13 yıl önce nalburluk yapan Fırat Tekin, gökyüzüne duyduğu tutku dolayısıyla evini, iş yerini ve aracını satıp pilot lisansı ve tek motorlu uçak aldı, pilot oldu.

Bismil ilçesinde babasından kalan nalbur (çivi, kilit, menteşe gibi yapı işlerinde kullanılan malzemeleri satan iş yeri) dükkanını işleten, lise mezunu, 3 çocuk babası Tekin (43) arkadaşlarının yönlendirmesiyle yamaç paraşütü etkinliğine katılıp uçuş yaptı.

Yamaç paraşütü heyecanının ardından havacılığa ilgi duyan Tekin, eşinin ve çocuklarının da desteğiyle bu tutkusunu mesleğe dönüştürmek için harekete geçti.

Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programını bitiren Tekin, bu 2 yıllık eğitimin ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Evini, iş yerini ve aracını satarak elde ettiği gelirle ticari pilot lisansı, yurt dışında dil eğitimi ve tek motorlu uçak alan Tekin, 13 yıllık zorlu serüvenin ardından farklı illere ticari uçuşlar gerçekleştirmeye başladı.

Seyahat, tanıtım, turizm ve çeşitli organizasyonlar kapsamında uçuşlar gerçekleştiren Tekin'in mesleği havacılık oldu.

"Bu işe giriştiğimde çok büyük emek ve zaman harcadım"

Büyüdüğü şehri gökyüzünden izleyen Fırat Tekin, AA muhabirine, yamaç paraşütüyle süzülürken gökyüzünün ne kadar heyecan verici olduğunun farkına vardığını söyledi.

Pilot olmak için araştırma yapmaya başladığını anlatan Tekin, bunun maddi ve manevi olarak uzun bir süreç ve engebeli bir yol olduğunu bildiğini belirtti.

"Gökyüzüne o kadar aşık oldum ki onun için gemileri yaktım. 13 yıl boyunca dil eğitimi, üniversite eğitimi, pilotaj eğitimi aldım." diyen Tekin, pilotaj eğitiminin zorlu bir süreç olduğunu dile getirdi.

Tekin, "Hem havacılığa hem de bölgesel turizme katkıda bulunmanın gururu ayrı bir şey. Bu işe giriştiğimde çok büyük emek ve zaman harcadım. Hiç pişman değilim çünkü buna değiyor." dedi.

Tek motorlu uçağıyla turistik gezilere ve yolcu taşımacılığına yaklaşık 6 ay önce başladığını anlatan Tekin, hafif hava araçlarının kullanımına yönelik pilotluk eğitimi vermek için de eğitimler aldığını kaydetti.

Tekin, eğitimlerini tamamladığını belirterek, şunları söyledi:

"İlerleyen süreçte burada bir uçuş okulu açmak için çalışmalarım devam ediyor. Tarihi ve gökyüzünü bir arada görmek çok muazzam bir duygu. Gökyüzü, insanın ufkunu da etkiliyor. Yerde gördüğünüz şeyleri farklı bir açıdan görmek çok daha heyecanlı."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Havacılık, Turizm, Güncel, Yaşam, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göklerdeki Tutku: Fırat Tekin'in Pilotluk Serüveni - Son Dakika

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