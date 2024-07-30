Gökyüzünde tanımlanamayan cisim gören kadının yaşadığı heyecan kamerada - Son Dakika
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Gökyüzünde tanımlanamayan cisim gören kadının yaşadığı heyecan kamerada

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan Pırıl Yokuş, gökyüzünde gördüğü cisim ile şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı görüntülerde, düzensiz hareketlerde bulunan cisim heyecanını yansıttı. Yokuş, cismin UFO'ya benzeyen bir şey olduğunu düşünerek uzmanların incelemesini beklediğini belirtti.

30.07.2024 11:20
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Gökyüzünde tanımlanamayan cisim gören kadının yaşadığı heyecan kamerada

-Pırıl Yokuş, "Bir uçağa ya da herhangi cisme benzemiyordu bildiğin yani UFO gibi bir şeydi"

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde gökyüzünde gördüğü cisim ile şaşkınlık yaşayan Pırıl Yokuş'un heyecanı kameraya yansıdı.

Arsuz İlçesi Madenli Mahallesinde yaşayan Pırıl Yokuş, akşam saatlerinde gökyüzünde gördüğü cismi cep telefonu kamerasına kayıt altına almaya başladı. Gökyüzünde düzensiz hareketlerde bulunan cisim kadının ve yanındakilerin heyecanı kameraya yansıdı. Pırıl Yokuş, görüntüdeki cismi UFO'ya benzettiğini belirterek kesin kararı görüntüyü inceleyecek uzmanların karar vereceğini söyledi.

Akşam saatlerinde görüntüyü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan 47 yaşındaki Pırıl Yokuş, "Görüntüleri Arsuz ilçesi madenli tarafında çektik gül konutlarında. İlk önce ablam gördü, aşağı terastaydık. Zaten çok sağ, sol yapıyordu ön arkaya yapıyordu. Normal bir uçak ya da herhangi bir şey gibi durmuyordu, onu görünce yukarıya çıktık ve terasta çektik. Fakat işte görüntüdekiyle gözle görünen şekil farklıydı. İlk önce bir dış halkası vardı, bir de iç halkası vardı biri sağa dönerken biri sola dönüyordu. Altta böyle ufak ufak mavi ışıkları vardı ilerliyordu ondan sonra da gözden kaybettik" dedi.

"Bir uçağa benzemiyordu ya da herhangi cisme benzemiyordu bildiğin yani UFO gibi bir şeydi"

Gördüğü cismin UFO olduğunu düşünerek heyecanlandığını dile getiren Yokuş, uzmanların görüntüyü izleyerek karar vereceğini belirterek "Yanıp sönüyordu zaten birdenbire kayboldu. Zaten videoda da görürsünüz kendisi hem şekil alıyor, hem ışık topu oluyor. Bir bulutun arkasına girdi ya da bir şeyin arkasına girmiş gibi birdenbire kayboldu. Gözle görünen bir taneydi, sağında solunda 3 tane daha böyle minik minik ışıklar vardı ama o kameraya çok yansımadı. Herhalde ama gözle görülüyordu. Biz daha önce de böyle bir şeyle karşılaştık ben net olarak UFO olduğunu tahmin ettim. Çünkü gözle de görülüyordu zaten kameraya yansıyanla gözle görülen çok farklı aslında gözle daha net görülüyordu. Bir uçağa benzemiyordu ya da herhangi cisme benzemiyordu bildiğin yani UFO gibi bir şeydi. Onun için çok heyecanlandık 'aha dedik UFO gördük' diye öyle yani UFO'ydu ama uzmanlar bakar inceler onlar daha net karar verir. Ama bizim tahmin ettiğimiz şey UFO'ydu ondan çok heyecanlandık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Arsuz, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökyüzünde tanımlanamayan cisim gören kadının yaşadığı heyecan kamerada - Son Dakika

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