İsrail'de muhalefet bloğundaki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, bazı müttefiklerinin geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ile ulusal birlik hükümeti kurmayı hedeflediğini belirtti.

Golan, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile koalisyona ilişkin mutabakata vardıklarını ve yeni hükümette "kritik öneme sahip" dört bakanlık üstleneceklerini açıkladı.

Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett'e atıfta bulunarak muhalefet bloğunun tüm unsurlarının koalisyon sürecine katılmadığını aktaran Golan, "Bazıları hala Likud ile bir birlik hükümeti kurmayı değerlendiriyor. Bunun anlamı Netanyahu'nun iktidarda kalmasıdır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ile koalisyon kurmanın İsrail'in geleceği için tehlike arz ettiğini ve seçmenlerin kendilerine tanıdığı değişim fırsatının heba edilmesi anlamına geldiğini dile getiren Golan, "Bu, affı olmayacak bir kayıp olur." değerlendirmesinde bulundu.

Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett ise Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile "ulusal birlik hükümeti" kurulmasının en iyi seçenek olduğu yönündeki ısrarını sürdürüyor.

Geçen hafta "Değişim Bloğu"ndaki müttefiklerine haber vermeden Netanyahu ile yaklaşık 3 saat görüşen Bennett, Arap veya Ultra-Ortodoks partilerle koalisyon kurmak yerine Likud Partisi ile ulusal birlik hükümeti oluşturulmasını tercih ettiğini vurguluyor.

İsrail'de koalisyon pazarlıkları sürüyor

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı da geçerliliğini koruyor.

Eisenkot, ilk koalisyon anlaşmasını, Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz ile imzalamıştı.