Gölbaşı Belediye Başkanı Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram etti

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(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Muharrem ayı dolayısıyla Cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikram etti.

Başkan Odabaşı, Aşure Günü dolayısıyla Hilal Camii'nde vatandaşlara aşure ikram etti. Cuma namazı çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek Muharrem ayının maneviyatını ve paylaşma ruhunu yaşadıklarını belirten Odabaşı, şunları söyledi:

"Muharrem ayı, birlik ve beraberlik ayıdır. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizle bir araya gelmek, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemek bizler için büyük bir mutluluk. Aşuremizi paylaştıkça bereketin artacağına inanıyoruz. Muharrem Ayı'ndaki ikramlarımızı gelenekselleştirerek hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor, hem de vatandaşlarımızla bir araya gelip, kucaklaşıyoruz. Aşuremiz bereketli olsun. Tutulan oruçları da Allah kabul etsin."