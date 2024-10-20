Gölbaşı Belediye Başkanı Muhtarlar Günü'nde Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Muhtarlar Günü'nde Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlık müessesesinin yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yapan Odabaşı, Gölbaşı'nın gelişimi için işbirliği çağrısında bulundu.

20.10.2024 10:21  Güncelleme: 13:27
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Odabaşı "Muhtarlık müessesi yerel yönetimlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Güzel Gölbaşımızın başkente daha yakışır bir ilçe olması için birlik beraberlik içinde, el ele verip çalışacağız" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Programa, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, belediyenin birim müdürleri de katıldı. Başkan Odabaşı, yemek boyunca muhtarların iletilen talep ve önerilerini dinledi.

"Yerel yönetimler açısından muhtarlık teşkilatı çok önemli"

Programda konuşma yapan Başkan Odabaşı, muhtarların yerel yönetimdeki önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"1829 tarihinde ilk defa İstanbul'da, 1833 yılından itibaren de Anadolu'nun bütün mahalle ve köylerinde muhtarlık sistemi hayata geçirildi. Belediye teşkilatından bile eski bir tarihe sahip. Dolayısıyla demokrasimiz, yerel yönetimler açısından muhtarlık teşkilatı çok önemli. Aynı zaman yerel yönetimlerimizin ayrılmaz bir parçası. Sizler mahallelerimizde vatandaşlarla birebir ilişki içerisindesiniz. Onların sorunlarını, talep ve önerilerini dinliyorsunuz. Bir anlamda belediyemizin gözü kulağısınız. Biz de mahallerimize en güzel hizmeti götürmek için gece gündüz uğraşıyoruz. Bunları yaparken de mahalle ziyaretlerimiz, sizlerden gelenler bizlere yol gösteriyor. Belediye imkanları ölçüsünde ekiplerimizle çözüm üretiyoruz. Belediyemizin kurumsallaşması ve bozulmuş ekonomik durumunun düzelmesinin ardından çok daha iyi hizmetler sunacağız.

Güzel Gölbaşımızın başkente daha yakışır bir ilçe olması için birlik beraberlik içinde, el ele verip çalışacağız. Gölbaşı'nı katılımcı yönetim anlayışıyla geleceğe taşıyacağız."

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da konuşmasında muhtarların yerel yönetimdeki önemine dikkat çekerek kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu vurguladı.

Program, günün anlam ve önemi anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Muhtarlar Günü'nde Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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