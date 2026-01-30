Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Çocuklarla Şenlik Alanında Buluştu

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, çocukların hem eğlenmesini hem de sanatsal ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan etkinliklerle yarıyıl tatilini şenliğe dönüştürdü. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da çocuk şenliği alanını ziyaret ederek, miniklerle bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu ile Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonu'nda düzenlenen çocuk şenliği alanını ziyaret ederek, çocukların neşesine ortak oldu. Yoğun ilgi gören etkinliklerde Odabaşı, çocuklarla sohbet etti, atölye çalışmalarını yakından inceledi ve oyunlara eşlik etti.

Şenlik kapsamında çocukların hayal dünyasını ve el becerilerini geliştirmeye yönelik yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş boyama ve yüz boyama gibi birbirinden renkli sanat atölyeleri düzenleniyor. Bunun yanı sıra mangala, 3 taş–9 taş oyunları, kule oyunu, el–ayak koordinasyon oyunları, şişme oyun grupları, top havuzu ve uzay çadırı gibi pek çok eğlenceli aktiviteyle çocuklar doyasıya eğleniyor.

100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu'nda da çocuklar buz pateni ve tırmanma alanlarında farklı deneyimler yaşıyor.

"ocukların yüzünün güldüğü bir kent hayal ediyoruz"

Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocuklara yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın mutlu olduğu, kendini güvende ve değerli hissettiği bir Gölbaşı inşa etmek en büyük hedeflerimizden biri. Sosyal belediyecilik anlayışımızın merkezinde çocuklarımız yer alıyor. Bu şenlik alanlarında çocuklarımız eğlenirken aynı zamanda paylaşmayı, birlikte üretmeyi ve yeteneklerini keşfetmeyi öğreniyor. Bizler de onların bu heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gölbaşı'nı gerçek anlamda 'çocuk dostu bir kent' haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Her çocuğun eşit imkanlara ulaşabildiği, yüzünün güldüğü bir kent hayal ediyoruz. Üretken ve mutlu nesiller yetiştirmek için kültürden sanata, spordan eğitime her alanda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."