Gölbaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Ata Tohumu Fidesi Dağıtımı

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında ata tohumundan yetiştirilen 50 bin adet fide, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Amacımız, hem şehrimizi yeşillendirmek hem de gelecek nesillere sürdürülebilir bir tarım bilinci kazandırmak" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için kendi serasında ürettiği 50 bin adet fideyi vatandaşlara dağıttı. Dağıtılan setlerde altı domates, iki biber ve iki patlıcan fidesi yer aldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Odabaşı, şunları söyledi:

"Ata tohumlarımız kültürümüzün ve tarımsal mirasımızın temsilcisidir"

"Gölbaşı'mızı daha yeşil, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, atalardan miras kalan yerli tohumlarımızı yeniden canlandırmak ve vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Ata tohumlarımız, sadece birer fide değil, aynı zamanda kültürümüzün ve tarımsal mirasımızın birer temsilcisidir. Amacımız, hem şehrimizi yeşillendirmek hem de gelecek nesillere sürdürülebilir bir tarım bilinci kazandırmaktır. Bu proje, sadece belediyenin değil, tüm Gölbaşı halkının ortak çabasıyla anlam kazanacak. Sizlerin de diktiği her fide, geleceğe nefes olacak. Bu fidelerden yetişen ürünlerden tohum alarak sizlerde yeni ürünler yetiştirebilir, ata tohumlarımıza sahip çıkabilirsiniz. Daha yeşil, daha sağlıklı bir Gölbaşı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Odabaşı, vatandaşların evlerinde, balkonlarında veya bahçelerinde, fideleri yetiştirerek hem doğal ürünler tüketebileceklerini hem de çocuklara tarım sevgisi aşılayabileceklerini belirtti.