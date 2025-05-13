Gölbaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Ata Tohumu Fidesi Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gölbaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Ata Tohumu Fidesi Dağıtımı

Gölbaşı Belediyesi, serasında yetiştirdiği 50 bin adet ata tohumundan fideyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bu proje ile hem şehrin yeşillendirilmesi hem de tarım bilinci oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

13.05.2025 16:51  Güncelleme: 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında ata tohumundan yetiştirilen 50 bin adet fide, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Amacımız, hem şehrimizi yeşillendirmek hem de gelecek nesillere sürdürülebilir bir tarım bilinci kazandırmak" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için kendi serasında ürettiği 50 bin adet fideyi vatandaşlara dağıttı. Dağıtılan setlerde altı domates, iki biber ve iki patlıcan fidesi yer aldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Odabaşı, şunları söyledi:

"Ata tohumlarımız kültürümüzün ve tarımsal mirasımızın temsilcisidir"

"Gölbaşı'mızı daha yeşil, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, atalardan miras kalan yerli tohumlarımızı yeniden canlandırmak ve vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Ata tohumlarımız, sadece birer fide değil, aynı zamanda kültürümüzün ve tarımsal mirasımızın birer temsilcisidir. Amacımız, hem şehrimizi yeşillendirmek hem de gelecek nesillere sürdürülebilir bir tarım bilinci kazandırmaktır. Bu proje, sadece belediyenin değil, tüm Gölbaşı halkının ortak çabasıyla anlam kazanacak. Sizlerin de diktiği her fide, geleceğe nefes olacak. Bu fidelerden yetişen ürünlerden tohum alarak sizlerde yeni ürünler yetiştirebilir, ata tohumlarımıza sahip çıkabilirsiniz. Daha yeşil, daha sağlıklı bir Gölbaşı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Odabaşı, vatandaşların evlerinde, balkonlarında veya bahçelerinde, fideleri yetiştirerek hem doğal ürünler tüketebileceklerini hem de çocuklara tarım sevgisi aşılayabileceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Haberler, Yakup Odabaşı, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Ata Tohumu Fidesi Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da kalacak mı Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi
Fatih Terim’in ilk transferini Premier Lig’den istiyor Fatih Terim'in ilk transferini Premier Lig'den istiyor
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
17:10
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı Bir de aldığı cezayı duyun
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
16:47
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump’ı İstanbul’a davet ettik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
22:41
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
22:35
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
22:28
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
22:03
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 17:47:23. #7.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Ata Tohumu Fidesi Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.