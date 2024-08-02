Gölbaşı Belediyesi Sinek Popülasyonunu Kontrol Altına Alıyor - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Sinek Popülasyonunu Kontrol Altına Alıyor

Gölbaşı Belediyesi Sinek Popülasyonunu Kontrol Altına Alıyor

Gölbaşı Belediyesi, yaz aylarında artan sinek popülasyonunu kontrol altına almak için çöp konteynerlerini ilaçladı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çöp konteynerlerini sivrisinek, karasinek, mikrop ve kötü kokuya karşı ilaçladı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, halk sağlığını korumak için faaliyetlerin aralıksız süreceğini belirtti.

02.08.2024 11:48  Güncelleme: 12:14
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi ekipleri yaz aylarında artan sinek popülasyonunu kontrol altına almak için ilçedeki çöp konteynerlerini ilaçladı.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sineklerin üreme alanlarını azaltmak ve halk sağlığını korumak için düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Vektörle mücadele kapsamında Mogan Gölü, sazlık alanlar ve çeşmelerde ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, ilçedeki çöp konteynerlerini de sivrisinek, karasinek, mikrop ve kötü kokuya karşı ilaçladı. İlaçlamada, ekolojik dengeye zarar vermeyen, insan sağlığını tehdit etmeyen ilaçlar kullanıldı.

"Gölbaşı halkının sağlığı bizim önceliğimiz"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı "Gölbaşı halkının sağlığı bizim önceliğimizdir. Sinekler, özellikle yaz aylarında ciddi rahatsızlıklar ve sağlık sorunları yaratabiliyor. Biz de sineklerin tüm üreme alanlarında olduğu gibi çöp konteynerlerini düzenli olarak ilaçlıyoruz. Vatandaşlarımızdan da çöplerini düzenli ve kapalı poşetlerde atmalarını ve konteyner kapaklarını kapalı tutmalarını rica ediyoruz. Hep birlikte hareket edersek, bu sorunu en aza indirebiliriz" dedi.

Başkan Odabaşı, halk sağlığını korumak ve çevre temizliğini sağlamak için faaliyetlerinin aralıksız süreceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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