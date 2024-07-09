(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi ekipleri, sivrisineklerin üreme alanlarından Mogan Gölü'nü de besleyen çeşmelerde ilaçlama çalışması yaptı.
Gölbaşı Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle vektörle mücadelesine hız verdi. Çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde bulunan çeşmelerin olukları önce boşaltılarak temizlendi; daha sonra çeşmeler ve çevresi, ekolojik dengeye zarar vermeyen özel karışımlarla ilaçlandı.
Belediye yetkilileri, halk sağlığını yakından ilgilendiren çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtirerek; özellikle su birikintilerinde ve çeşmelerde yapılan çalışmaların sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı Belediyesi Sivrisinek İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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