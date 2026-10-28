Gölbaşı Kaymakamlığı Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü için çelenk töreni düzenledi

Gölbaşı Kaymakamlığı Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için çelenk töreni düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Gölbaşı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için Kaymakamlıkça çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu; Kaymakam Erol Rüstemoğlu, Başsavcı Çetin Güzel, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile gaziler ve öğrenciler katıldı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Gölbaşı Kaymakamlığınca düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda konuşmalar yapıldı.
Törene, Kaymakam Erol Rüstemoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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