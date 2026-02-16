Gölbaşı'nda Besicilere Yönelik Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı - Son Dakika
Gölbaşı'nda Besicilere Yönelik Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı

16.02.2026 09:40  Güncelleme: 10:35
Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Oyaca Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, besicilere hayvancılık, besi hayvancılığı ve buzağı yetiştiriciliği konularında eğitim verildi. Toplantıda ayrıca besicilerin sorunları dinlenerek destekler hakkında bilgilendirme yapıldı.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iş birliğinde Oyaca Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, besicilere yönelik bilgilendirme, eğitim ve istişare çalışmaları gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde Oyaca Mahallesi'nde faaliyet gösteren besicilere yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Tarım ve hayvancılığın mevcut durumunu yerinde değerlendirmek, bölge halkının talep ve önerilerini dinlemek ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik atılacak adımları ele almak amacıyla düzenlenen toplantıya; Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü İlhami Aslanoğlu, ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli veteriner hekimler ile mahalledeki besiciler katıldı.

Toplantıda besicilere hayvancılık uygulamaları, buzağı yetiştiriciliği, küçükbaş hayvancılık ve besi hayvancılığı konularında eğitimler verildi. Ayrıca gelecek dönemde üreticilere sağlanması planlanan desteklere ilişkin de bilgilendirme yapıldı.

Besicilerin soru ve görüşlerinin alınmasının ardından sona eren toplantıda, katılımcılara mineral bloklar hediye edildi.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, kırsal kalkınmanın önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Amacımız üreten ve kazanan bir Gölbaşı"

"Gölbaşı'mızda tarım ve hayvancılık, sadece ekonomik bir faaliyet değil; aynı zamanda kültürümüzün, emeğin ve üretmenin bir yansımasıdır. Üreten, alın teri döken her bir besicimizin yanında olmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda Ankara Büyükşehir Belediyemizle güçlü bir iş birliği içerisinde, üreticilerimizin bilgiye erişimini artıran, onları doğru uygulamalarla buluşturan çalışmalar yürütüyoruz. Oyaca Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, sahadaki sorunları doğrudan üreticilerimizden dinlemek ve çözüm yollarını birlikte belirlemek açısından son derece kıymetlidir. Hayvancılığın sürdürülebilirliği için eğitim, teknik destek ve doğru yönlendirme şarttır. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizde üretimi güçlendirecek, üreticimizin maliyetini azaltacak ve verimliliği artıracak toplantılar düzenlemeye devam edeceğiz. Amacımız; kendi kendine yeten, üreten ve kazanan bir Gölbaşı'dır."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Güncel, Oyaca, Son Dakika

