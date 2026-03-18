Gölbaşı'nda Gönül Sofrası İftarı

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığınca ramazan ayı dolayısıyla organize edilen "Gönül Sofrası" çadırında her gün 400 kişiye iftar veriliyor.

Ankara Caddesi'nde kurulan çadırda özellikle iftara yetişemeyen vatandaşlar oruçlarını açma imkanı buluyor.

AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan yaptığı açıklamada, ramazan ayının önemine değinerek, "Bugün, yarın demeden her daim sahada olacağız ve vatandaşımızın hizmetinde bulunacağız." dedi.

Günlük yaklaşık 400 kişiye verilen iftarın, ramazan ayı sonuna kadar açık kalacağı belirtildi.