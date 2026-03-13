Gölbaşı'nda İlçe Protokolü İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
13.03.2026 12:50  Güncelleme: 13:48
Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında ilçe protokolü bir araya gelerek ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu paylaştı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, programda kurumlar arası iş birliğin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında ilçe protokolü, ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu aynı sofrada paylaştı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "İlçemizin gelişimi, huzuru ve geleceği için kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında ilçe protokolü aynı sofrada buluştu. Programa, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, ilçe protokolü ve birim müdürleri katıldı. Programında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Başkan Odabaşı, ilçe için birlikte çalışan tüm kurum ve yöneticilerle aynı sofrada buluşmanın önemine dikkat çekti. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, Gölbaşı'nın gelişimi için yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği değerlendirildi.

Başkan Odabaşı, ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, "Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimi. Bu anlamlı akşamda Sayın Kaymakamımız, Cumhuriyet Başsavcımız ve ilçe protokolümüz ile aynı sofrada bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Gölbaşımız için omuz omuza çalıştığımız kıymetli yöneticilerimizin varlığı soframızı onurlandırdı. İlçemizin gelişimi, huzuru ve geleceği için kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

