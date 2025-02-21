Gölbaşı'nda Lokantalara Zabıta Denetimi - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Lokantalara Zabıta Denetimi

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki lokantalarda hijyen ve güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat listeleri, lavabo temizliği ve yangın tüpleri kontrol edildi. Başkan Odabaşı, halkın sağlığının önemine vurgu yaparak kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirtti.

21.02.2025 09:25  Güncelleme: 11:25
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan lokantalarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde lavaboların temizliği, fiyat listesinin görünür şekilde asılıp asılmadığı ve yangın tüplerinin tarihleri kontrol edildi.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, halkın sağlığı ve güvenliği için ilçedeki denetimlerini sürdürüyor. Yıl boyu sahada olan ekipler, son olarak ilçedeki lokantalarda denetiml yaptı. Denetimlerde gıdaların bekletildiği dolaplar, gıdaların sağlığa uygunluk durumu, lavaboların temizliği, fiyat listesinin görünür şekilde asılıp asılmadığı, yangın tüplerinin tarihleri kontrol edilirken, yemek malzemelerinin saklandığı kaplar ve hazırlandığı alanlarda da incelemeler yapıldı.

Denetimler sırasında eksiklikleri tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak, belirlenen süre içinde kurallara uyulması gerektiği bildirildi. Halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını vurguladı.

"Amacımız, esnaflarımızın da bilinçlenerek hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmalarını sağlamak"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Gıda güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceği, hijyenik ve kurallara uygun işletmelerin sayısını artırmak için zabıta ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Lokantalar, restoranlar ve gıda satışı yapan işletmeler, hem hijyen standartlarına hem de fiyat tarifelerine uygun hareket etmek zorunda. Amacımız ceza yazmak değil, esnaflarımızın da bilinçlenerek hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmalarını sağlamak. Tüketicilerimiz sağlıklı, güvenilir ve ekonomik şartlarda gıdaya ulaşabilmeli. Belediye olarak hem vatandaşlarımızın sağlığını hem de ilçemizde hizmet veren işletmelerin kalitesini korumak için denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Herkesin bilinçli hareket etmesi, hem işletmelerin hem de vatandaşlarımızın yararına olacaktır. Denetimlerimiz devam edecek, kurallara uyan esnafımıza teşekkür ediyor, eksiklikleri olan işletmelerin de en kısa sürede gerekli düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda Lokantalara Zabıta Denetimi - Son Dakika

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