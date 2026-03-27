Gölbaşı'nda Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
O.E. idaresindeki 46 AGP 791 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Belören Beldesi yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
