Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü.
A.K idaresindeki 44 AHG 772 plakalı yakıt tankeri, Gölbaşı-Malatya kara yolu Nurhak yol ayrımında seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tankerde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Yakıt Tankerinde Yangın - Son Dakika
