Gölbaşı'nda Yıl Sonu Sergisi

Gölbaşı Anadolu Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan "Maarifin Işığında Bilge Gençlik" temalı yıl sonu sergisi düzenlendi.
Okulda düzenlen serginin açılışını Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ile Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz birlikte yaptı.
Sergide öğrencilerin yıl boyunca derslerde hazırladığı proje, etkinlik ve çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Okul Müdürü Yonca Çavuşoğlu yaptığı konuşmada serginin öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimlerini ortaya koyduğunu belirtti.
