Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine Betül Gümen Helvacı atandı

Bozüyük'te 48 bin 400 makaron ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan operasyonda, 48 bin 400'ü dolu 100 bin makaron ile birlikte kaçak sigara üretimi yapan bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 kompresör ve 2 sigara sarma makinesi de ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.