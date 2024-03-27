Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine Betül Gümen Helvacı atandı - Son Dakika
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Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine Betül Gümen Helvacı atandı

Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine Betül Gümen Helvacı atandı

Betül Gümen Helvacı, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği görevine başladı. Helvacı, kurum kadrolarıyla birlikte çalışarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, kurumu büyütmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ve hizmet kalitesini her zaman yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti.

27.03.2024 13:01  Güncelleme: 13:04
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Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atanan Betül Gümen Helvacı, görevine başladı.

Göreve başlayan Helvacı, gazetecilere, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için kurum kadrolarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bunun yanında kurumu da büyütmek istediklerini vurgulayan Helvacı, "Kurumda en iyi ve kaliteli hizmeti veriyoruz. Fakat bu hizmet kalitesini daima yükseltmek için çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Gölcük, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine Betül Gümen Helvacı atandı - Son Dakika

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