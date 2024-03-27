Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine Betül Gümen Helvacı atandı

Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atanan Betül Gümen Helvacı, görevine başladı.
Göreve başlayan Helvacı, gazetecilere, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için kurum kadrolarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Bunun yanında kurumu da büyütmek istediklerini vurgulayan Helvacı, "Kurumda en iyi ve kaliteli hizmeti veriyoruz. Fakat bu hizmet kalitesini daima yükseltmek için çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
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Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DSBMYO) Dış Ticaret Bölümü Kariyer Planlama dersi kapsamında düzenlenen 'Kariyer Sohbetleri' etkinliğinin üçüncüsünde, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu öğrencilerle buluştu. Memişoğlu, Denizli'nin Türkiye ihracat sıralamasındaki durumunu ve ihracat yapısı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, dış ticaret alanında çalışacaklara yönelik kariyer tavsiyelerinde bulundu.
Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Kaynaşlı mevkiinde şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
Karabük'te düzenlenen 60. Kütüphane Haftası kutlamaları, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Milletvekili Cem Şahin, Vali Yardımcısı Erol Özkan, kurum müdürleri, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı. Milletvekili Cem Şahin, konuşmasında kitap düşkünlüğünü ve kütüphanelerin önemini vurgulayarak, 60. Kütüphane Haftası'nı kutladı. Program, minik öğrencilerin Kütüphane Haftası temalı gösterisiyle sona erdi.
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Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 14 ayrı adreste yapılan aramalarda 3 tabanca, 9 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan operasyonda, 48 bin 400'ü dolu 100 bin makaron ile birlikte kaçak sigara üretimi yapan bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 kompresör ve 2 sigara sarma makinesi de ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Körfez Belediyesi tarafından tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla Hereke Kalesi, peyzaj çalışmalarıyla renk cümbüşüne dönüştü. Tarihi dokusu ve açan lalelerle ziyaretçilerine görsel şölen sunan kale, Körfez ve ülke turizmine katkı sağlıyor.
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