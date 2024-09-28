Gölcük Gölü'ndeki Balık Ölümlerine Toksik Madde Bulunmadı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine hazırlanan raporda, toksik maddeye rastlanmadığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 12 Eylül'de ilçede 1050 rakım yükseklikte yer alan Gölcük Gölü'ndeki pullu sazan türü balık ölümleriyle ilgili incelemelerin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, alınan numunelerin sonuçları hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Balıklarda viral bakteriyolojik olarak ölümüne sebebiyet verecek düzeyde enfeksiyon veya pestisit, toksik madde ve ağır metal kalıntısı tespit edilememiştir. Yapılan su analizleri sonucunda pH ve amonyum nitrat seviyesi yüksek görülmüştür. Konu uzmanlarıyla yapılan değerlendirmelerde ölümlere tek bir sebebin etkili olmadığı, bir gün önce yağan yağmurdan dolayı çevreden göle taşınan organik ve inorganik gübre kalıntıları, ani değişen hava ve su sıcaklığı ve dönemsel yağışın az olmasına bağlı olarak göldeki su hacminin azalması, dolayısıyla da pH ve amonyum nitrat seviyesinin artmasının etkili olabileceği konusunda mutabık kalınmıştır."

Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde 12 Eylül'de pullu sazan türü balık ölümlerinin görülmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlatmış, gölden numune alınmıştı.