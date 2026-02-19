BOLU'da Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Eşsiz manzara dron ile görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından çam ormanları karla kaplandı. Bolu'ya 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında oluşan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.
Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Son Dakika › Güncel › Gölcük Tabiat Parkı Karla Kaplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?