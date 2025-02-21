Gölcük'te Uçuruma Düşen Cipin Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı.
G.U. idaresindeki 16 ADF 64 plakalı cip, Yunus Emre Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda kontrolden çıkarak uçuruma düştü.
Yaklaşık 10 metrelik yamaçtan alt yola düşen araç, istinat duvarında asılı kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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