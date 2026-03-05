Gölköy Barajı\'nın Doluluğu Yüzde 90\'a Ulaştı

BOLU'da kentin içme suyu ve tarım arazilerinin sulanmasına yönelik ihtiyacı karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde doluluk seviyesi yüzde 90'a ulaştı.

Kentin içme suyu ihtiyacı ile Bolu havzasındaki yaklaşık 11 bin hektarlık tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Gölköy Baraj Gölü'nün su seviyesi, kar sularının erimesiyle artış gösterdi. Abant ve Mudurnu havzasındaki 2 ayrı kaynaktan beslenen gölde su seviyesi, geçen ay yüzde 75 olarak ölçülürken, aradan geçen 1 ayda yüzde 15'lik artış gözlendi. Kar sularının erimesiyle Gölköy Baraj Gölü'nde doluluk oranı da yüzde 90 seviyelerine ulaştı.