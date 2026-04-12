Gonca Vuslateri: Annelik ve Olgunlukla Değişen Bir Oyuncunun Hikayesi

Gonca Vuslateri, yıllar sonra daha sakin ve olgun bir şekilde karşımıza çıkıyor. 'Eskiden ayaklara kalkıp kocaman hareketlerle anlattığın bir anıyı, yaş aldıkça, üç cümleyle birinin zihninde tasvir edebilmeyi öğreniyorsun' diyerek değişimini vurguluyor. Doğum kilolarını verip fit kalan oyuncu, çalışmalarına devam ediyor; geçen dönem bir dizide rol aldı, bu dönem sinema yaptı ve önümüzdeki dönem için hazırlanıyor.

Annelik sürecini anlatırken, kızı Asya'nın sürpriz bir şekilde hayatlarına girdiğini ve evlilik kararını hızlandırdığını belirtiyor. Asya'nın ismini 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminden esinlenerek seçtiklerini, ikinci ismi Mone'nin ise eşi Levent Yaşar'ın bebeği severken çıkardığı seslerden oluştuğunu açıklıyor. Asya'nın erken doğum ve sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorlu süreçte, eşi ve psikiyatrı Bahar Tezcan'ın desteğinin önemini vurguluyor.

Annelikle birlikte herkesi anlamaya ve empati kurmaya başladığını söyleyen Vuslateri, evliliğin iyi gittiğini, çocuk ve aile ortamının ruhunu dinlendirdiğini ifade ediyor. Yeni filmi 'Başıbozuklar' hakkında konuşurken, Adanalı müzisyenlerin hikayesini anlatan bir komedi olduğunu ve bu projede çok eğlendiğini belirtiyor. Filmde Muazzez Abacı'dan bir şarkı söylediğini ekliyor.

Fiziksel baskılara değinerek, sektörde her zaman bu tür yorumlara maruz kaldığını, ancak günümüzde sosyal medya takipçisi gibi faktörlerin de estetik bir müdahale olarak görüldüğünü söylüyor. 23 yıllık kariyerinde en yanlış anlaşıldığı şeyin, hatalar yapmanın normal olduğunu geç fark etmesi olduğunu belirtiyor ve 'İnsanlar emeği alkışlar, sonucu değil' diyerek mesajını veriyor.