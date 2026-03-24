Gönen\'de Pansiyonda Yangın

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi Banyolar Caddesi 5060. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir pansiyonun ofis katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle pansiyonda mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
