Giresun'un Görele ilçesinde, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kuşçulu Köyü Temel Ağa Mahallesi'nde, M.D.E. ile Y.T. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında M.D.E, üzerindeki tabancayla Y.T'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Y.T, Tirebolu Devlet Hastanesinde, kavgada darbedilen M.D.E. ise Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Görele'de silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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