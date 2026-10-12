Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş Kahramanmaraş'ta toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş Kahramanmaraş\'ta toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da görev sırasında rahatsızlanarak hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenin ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Ankara'da görev sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli olan ve rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Güneş'in naaşı, Ankara'da düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında Abdülhamithan Camisi'ne taşındı.

Şehidin annesi Emine, babası Salih ve eşi Hüsne Güneş, tabutun başında gözyaşı döktü.

İl Müftü Vekili Mehmet Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, 2. Zırhlı Tugay Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Bora Çilek, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
KahramanmaraşGüncelAnkaraGüneşSon Dakika

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
16:10
Manisa’da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:19
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:18:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş Kahramanmaraş'ta toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei