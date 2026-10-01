Görgel Kahramanmaraş'ta yaşlılarla kahvaltıda buluştu, Kilis'te yürüyüş yapıldı

Kilis ve Kahramanmaraş'ta 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Kilis'te etkinlikler kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesinde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Program Cumhuriyet Meydanı'nda özel bireylerin yaptığı folklör gösterileri ile sona erdi.

Yürüyüşe Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ÇetinTutaş ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaşlı bireylerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Belediye Çamlıca Restoran'ında Kur'an tilaveti ile başlayan programda, katılımcılara çeşitli hediyeler ve çiçek takdim edildi.

Başkan Görgel, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri ilk günden buyana yaşlı bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve kendilerinin güvende hissetmeleri adına çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda hayata geçirilen Güvenli evim projesi ile evlerin daha güvenli hale getirildiğini anlatan Görgel, şunları kaydetti:

"Bir şehri şehir yapan, onu geçmişinden geleceğine taşıyan en önemli değerlerden biri, o şehrin hafızasıdır. Sizler de Kahramanmaraş'ın hafızasısınız. Bu toprakların acısını, sevincini, mücadelesini, dayanışmasını yaşamış, nice neslin yetişmesine emek vermiş kıymetli büyüklerimizsiniz. Bizim inancımızda yaşlıya hürmet, büyüğe saygı, kadim bir yere sahiptir. Anne ve babaya gönülden sahip çıkmak, büyüklerimizin duasını almak, onların tecrübesine kulak vermek bizim kültürümüzün temel taşlarındandır. Bu anlayışla baktığımızda sizler bizim için hayatın belli bir dönemini geride bırakmış insanlar değil, geçmişimizle bugünümüz arasında köprü kuran çınarlarsınız. Kökünüz ne kadar derinse, gölgeniz altında yetişen nesiller de o kadar güçlü olur."

Konuşmanın ardından Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Zekeriya Tanrıverdi Camii önünden başlayan yürüyüşe, yürüyüşe gaziler, huzurevinde kalan yaşlılar ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde sona erdi.