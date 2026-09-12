Görgün, 73 takımın yarıştığı TEKNOFEST Roket Yarışması finalini Aksaray'da izledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN tarafından düzenlenen ve uluslararası kategoride 6 ülkeden 7 takımın da aralarında bulunduğu toplam 73 takımın katıldığı Roket Yarışması'nın 2026 yılı final etabı yarışlarını izledi.

Öğrencilerin uzay ve roket teknolojilerine ilgilerini artırmak ve bu alandaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın Aksaray Hisar Atış Alanı'ndaki final etabını izleyen Görgün, takımlarla görüşerek TEKNOFEST heyecanlarına ortak oldu.

Görgün, AA muhabirine, bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına 1 milyon 600 bin yarışmacının başvurduğunu belirterek, 13 ilde düzenlenen yarışmaların coşkuyla devam ettiğini söyledi.

Aksaray'daki Roket Yarışması'nı 9. kez düzenlediklerini dile getiren Görgün, "Her sene yarışmaya katılan ekiplerin kendilerini güncellediği, ROKETSAN'ımızın hem üst yönetiminin hem de sorumluluk alan arkadaşlarımızın özveriyle destek olduğu bu yarışmada, her yıl hem yarışma kapsamları genişliyor hem de zorlaşıyor. Başvuran ekipler, önceki dönemlerde katılan ekipler ve o tecrübelerden faydalanan yeni takımlarla birlikte burası, bir teknoloji festivalinden ne bekliyorsanız hepsini aynı şekilde yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Bu yıl takımların sahaya geçmiş yıllara göre daha hazırlıklı geldiğini gözlemlediğini belirten Görgün, kazanılan tecrübenin yarışmalara yansıdığını vurguladı.

Görgün, TEKNOFEST'in gelişmeye, kapsamını ve etkinliğini artırmaya devam ettiğini aktararak, "Biz, burada yetişen gençlerimizin, bugünün ihtiyaçları değil yarının ihtiyaçlarına hızlı çözümler oluşturabileceklerine eminiz. Buralarda, bu sahalarda TEKNOFEST'le beraber kazandıkları özgüven ve fırsatlarla birlikte, ülkemizin her anlamdaki bağımsızlığına katkı sağlayacaklarına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de takımlara başarı dileyerek, "İnşallah buradan hepsi mutlu bir şekilde ayrılırlar. Buradaki hatıraların da diğer arkadaşların hatıraları ve bizim katılımcı sayımız hem uluslararası alanda hem de yerli anlamda giderek artar." ifadesini kullandı.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ise organizasyonu geleceğe yatırım olarak gördüklerinin altını çizdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da vakıf olarak Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın farklı coğrafyalarında çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek paydaşlarına teşekkür etti.

Aksaray Valisi Murat Duru ise ülke için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yarışların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.