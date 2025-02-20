Görgün\'den Katar\'a Savunma Ziyareti

Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Savunma Bakanı H.E. Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Görgün, IDEX 2025 Fuarı sonrasında resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Katar Savunma Bakanı H.E. Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya gelen Görgün, iki ülke arasındaki savunma sanayisi iş birliklerini derinleştirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Görgün, ziyaret esnasında Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Muhammed Al Dosari, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah ve Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Bin Hassan Al Sulaiti ile görüşmeler yaparak, bölgesel güvenlik ve savunma sanayisi alanında iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Görüşmelerde, savunma sanayisinde iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak üretim ve teknoloji transferi, yerel üretim fırsatları, modernizasyon süreçleri ve bölgesel güvenlik iş birlikleri gibi stratejik konular ele alındı.

Ziyaret çerçevesinde, Katar'ın önde gelen savunma sanayisi kuruluşlarından Barzan Holding yönetimi ile de bir araya gelinerek iş birliği alanları görüşüldü.

Ziyaretlerde Görgün'e Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri de eşlik etti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da ziyaret süresince heyete eşlik ederek, stratejik iş birliğine dair görüşmelerde yer aldı.