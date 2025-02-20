Görgün'den Katar'a Savunma Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Görgün'den Katar'a Savunma Ziyareti

Görgün\'den Katar\'a Savunma Ziyareti

Haluk Görgün, Katar'da savunma iş birliklerini güçlendirmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

20.02.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Savunma Bakanı H.E. Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Görgün, IDEX 2025 Fuarı sonrasında resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Katar Savunma Bakanı H.E. Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya gelen Görgün, iki ülke arasındaki savunma sanayisi iş birliklerini derinleştirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Görgün, ziyaret esnasında Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Muhammed Al Dosari, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah ve Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Bin Hassan Al Sulaiti ile görüşmeler yaparak, bölgesel güvenlik ve savunma sanayisi alanında iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Görüşmelerde, savunma sanayisinde iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak üretim ve teknoloji transferi, yerel üretim fırsatları, modernizasyon süreçleri ve bölgesel güvenlik iş birlikleri gibi stratejik konular ele alındı.

Ziyaret çerçevesinde, Katar'ın önde gelen savunma sanayisi kuruluşlarından Barzan Holding yönetimi ile de bir araya gelinerek iş birliği alanları görüşüldü.

Ziyaretlerde Görgün'e Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri de eşlik etti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da ziyaret süresince heyete eşlik ederek, stratejik iş birliğine dair görüşmelerde yer aldı.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Etkinlikler, Güvenlik, Politika, Savunma, Türkiye, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görgün'den Katar'a Savunma Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:03:31. #1.13#
SON DAKİKA: Görgün'den Katar'a Savunma Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.