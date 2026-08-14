Görme Engelli Kardeşlerden Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görme Engelli Kardeşlerden Başarı Hikayesi

Görme Engelli Kardeşlerden Başarı Hikayesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme engelli Ali Emre ve Miray Kaya, ailelerinin desteğiyle üniversiteli oldular.

Doğuştan gelen görme engelliliklerinin zorluğunu anne ve babalarının desteğiyle aşıp üniversiteli olan kardeşlerden 23 yaşındaki Ali Emre müzik, 20 yaşındaki Miray Kaya da psikoloji alanında kariyer yapmayı hedefliyor.

Adana'da yaşayan Naile ve Osman Kaya çiftinin oğlu Ali Emre 2003'te, kızları Miray Kaya da 2006'da dünyaya görme engelli geldi.

Anne ve babalarından aldıkları güçle Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulundan mezun olan kardeşlerden Ali Emre, Çukurova Güzel Sanatlar Lisesini, Miray ise Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesini bitirdi.

Eğitime büyük önem veren aile, üniversiteye hazırlık sürecinde de görme engelli yavrularını destekledi.

Müziğe duyduğu ilgiyi flüt, klarnet, bağlama, piyano ve gitar çalmayı öğrenerek taçlandıran Ali Emre, 2 yıl önce Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.

Miray da geçen yıl İzmir Demokrasi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'ne yerleşti.

Üniversite eğitimini tamamlayıp ailelerini gururlandırmak isteyen kardeşlerden Ali Emre müzik, kız kardeşi ise psikoloji alanında kariyer yapmayı hedefliyor.

"Elimi üzerlerinden hiç çekmedim"

Anne Naile Kaya, AA muhabirine, çocuklarının gözlerinin görmediğini ilk öğrendiğinde çok üzüldüğünü ancak daha sonra hayatını çocuklarına adamaya karar verdiğini söyledi.

Zor günler geçirdiklerini dile getiren Kaya, "Hamdolsun hiçbir zaman kendimizi bırakmadık. Eşimle 'Nasıl daha iyi olabilirler?' diye düşündük. Hayat zor geçti ama biz güçlü olmalıydık." dedi.

Kaya, çocukları özgüvenli yetiştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sürekli okuldaydım, elimi üzerlerinden hiç çekmedim. Başarılı ve azimliler. İkisi de üniversiteyi ilk yıllarında kazandı. Normal gören bir insan nasıl oluyorsa çocuklarımızı da o şekilde yetiştirdik. Her ortamda bulundurduk, 'Engellidir, evde dursun.' demedik. Her şeyi öğrenmeleri, hayata alışmaları ve hayata güçlü ve özgüvenli şekilde devam etmeleri için uğraştık. Onlara gözüm gibi bakıyorum, gözümden ırak etmedim. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanlarındayım. Hiçbir zaman onları bırakmayacağım. Evlatlarımı çok seviyorum. Çocuklarım benim canım ciğerim."

"Müziği bırakmak istemiyorum"

Ali Emre Kaya da ailesinin desteğini her zaman hissettiğini ifade ederek, "Annem benim her şeyim. Böyle bir anne bulamazdım. İyi ki hayatımda böyle bir anne ve baba var. Radyo sanatçısı olmak istiyorum. Radyo ve televizyonlara çıkmayı düşünüyorum. Müziği bırakmak istemiyorum." dedi.

Miray Kaya da annesinin bazen abla, bazen de arkadaş olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Anne ve babama teşekkür ederim, bizim için çok uğraştılar. Biz de onlara karşılığını vermek için hiç başarısız olmadan ya da onları üzmeden büyümeye çalıştık. Okulumu başarılı şekilde bitirirsem hayalim, klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yapmak."

Kaynak: AA

Gazi Üniversitesi, Demokrasi, Ali Emre, Güncel, İzmir, Adana, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engelli Kardeşlerden Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla “HAYAT 112“ butonu Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla "HAYAT 112" butonu
Kazdağları eteklerinde yangın Siyah dumanlar körfezden görülüyor Kazdağları eteklerinde yangın! Siyah dumanlar körfezden görülüyor
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Trafikte tartıştığı kadına “Sen eskortsun“ deyince olanlar oldu Trafikte tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
İstanbul’u kilitleyen rezil görüntüler Uluorta pazarlığa tutuştular İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular
Vlahovic’in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
11:59
Lukaku’nun Fenerbahçe’deki forma numarası belli oldu
Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
10:59
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 15:27:35. #7.13#
SON DAKİKA: Görme Engelli Kardeşlerden Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.