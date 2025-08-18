Görme Engelliler Piknikte Buluştu

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi üyeleri, geleneksel piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kargı Abdullah Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman'ın yanı sıra dernek üyesi yaklaşık 250 kişi katıldı.

Etkinlikte çocuklar ve yetişkinler için çeşitli oyunlar düzenlenirken, görme engellilerden oluşan orkestra da müzik dinletisi sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, görme engellilerin sosyal hayatlarını renklendirmek için bu tür etkinlikler düzenlediklerini bildirdi. Kabakçı, etkinliğe katılan üyelere teşekkür etti.