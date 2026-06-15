Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin hakkındaki iddialar büyük yankı uyandırdı.

"LİSE MEZUNU OLDUĞU" İDDİASI

Çetin’in göreve gelmesinin ardından kısa sürede apartman dairesinden lüks bir villaya taşındığı, çocuklarının üzerine lüks marka araç ve motosiklet tescil ettirdiği öne sürüldü. Soruşturma çerçevesinde Çetin’in eğitim durumu da incelemeye takıldı. Normal şartlarda üniversite mezuniyeti gerektiren daire başkanlığı makamına lise mezunu olmasına rağmen atandığı iddia edilen Çetin’in, bu durumun ortaya çıkmasının ardından görevine tedbiren devam ettiği ileri sürüldü.

"SEVGİLİSİNİ İBB'DE ŞEF YAPMIŞ"

Ayrıca, Çetin’in sevgilisini A.K.'yı usulsüz bir şekilde İBB Eğitim Şefi yaptırıp özel makam odası tahsis ettirdiği iddialar arasında yer alırken, bu durumun diğer çalışanlar tarafından bilindiği iddia edildi. Öncesinde H.Ö. ile ilişki yaşadığı, Yol Bakım Müdürlüğü'nde çalışan H.Ö.'yü BB Beyaz Masa’ya Koordinatör olarak getirdiği; kendisi ile anlaşmazlık yaşayıp ilişkisini sonlandırdıktan sonra koordinatörlük görevine son verdiği ileri sürüldü.

"HIRSIZLIK" SUÇLAMASI"

Taner Çetin'in İBB’de görev yaptığı süre zarfında 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, yine daha önce CHP'li Beylikdüzü Belediyesinde çalışırken mezarlıktan çam ağacı çaldığı için idari soruşturma geçirdiği ve bu nedenle görevden aldırılıp unutturulduğu öne sürüldü.

"VİLLANIN TAPUSU, ASİSTANININ ANNESİNİN ÜZERİNE"

Asistanı A.C. ile ilgili iddialar da dikkat çekti. A.C.'nin eşiyle uzun yıllardır ticari faaliyetler yürüttüğü, İBB'de başkan olduktan sonra taşındığı villanın tapusunu asistanının annesinin üzerine yaptırdığı iddia edildi.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ İŞE GELMEDEN MAAŞA BAĞLANDI" İDDİASI

Çetin'in İBB’de Halkla İlişkiler Başkanı olduktan sonra gerçekleştirdiği işe alımlar da mercek altına alındı. Taner Çetin'in Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan çağrı merkezi işlerini bünyesine aldığı; çağrı merkezi çalışan sayısını bin kişiden 2 bin kişiye çıkarttığı, işe gelmedikleri ve çağrı merkezi ile bağlantıları olmadığı halde CHP gençlik kolları üyesi ve sokakta eylem yapan, İmamoğlu lehine PR çalışması yürüten çok sayıda kişinin bu şirket üzerinden maaşa bağlandığı ve sigortalı yapıldığı iddialar arasında yer aldı.

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak 614 milyon 408 bin 395 liralık tek firmalı bir ihale gerçekleştirildiği ve 30.06.2025 tarihine kadar işletmek üzere firmanın hizmet vermeye devam etmesine karar verildiği öne sürüldü.