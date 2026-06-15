Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış

Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış
15.06.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu olan Taner Çetin'le ilgili iddialar dikkat çekti. Çetin'in İBB'de Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olmasının ardından apartman dairesinden çıkıp bir villaya taşındığı, çocuklarının üzerine tescil ettirdiği lüks marka araç ve motosiklet aldığı öne sürüldü. Lise mezunu olduğu ortaya çıkınca görevine tedbiren devam edebildiği, sevgilisini de İBB'de şef yaptığı iddia edildi.

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin hakkındaki iddialar büyük yankı uyandırdı.

"LİSE MEZUNU OLDUĞU" İDDİASI

Çetin’in göreve gelmesinin ardından kısa sürede apartman dairesinden lüks bir villaya taşındığı, çocuklarının üzerine lüks marka araç ve motosiklet tescil ettirdiği öne sürüldü. Soruşturma çerçevesinde Çetin’in eğitim durumu da incelemeye takıldı. Normal şartlarda üniversite mezuniyeti gerektiren daire başkanlığı makamına lise mezunu olmasına rağmen atandığı iddia edilen Çetin’in, bu durumun ortaya çıkmasının ardından görevine tedbiren devam ettiği ileri sürüldü.

"SEVGİLİSİNİ İBB'DE ŞEF YAPMIŞ"

Ayrıca, Çetin’in sevgilisini A.K.'yı usulsüz bir şekilde İBB Eğitim Şefi yaptırıp özel makam odası tahsis ettirdiği iddialar arasında yer alırken, bu durumun diğer çalışanlar tarafından bilindiği iddia edildi. Öncesinde H.Ö. ile ilişki yaşadığı, Yol Bakım Müdürlüğü'nde çalışan H.Ö.'yü BB Beyaz Masa’ya Koordinatör olarak getirdiği; kendisi ile anlaşmazlık yaşayıp ilişkisini sonlandırdıktan sonra koordinatörlük görevine son verdiği ileri sürüldü.

"HIRSIZLIK" SUÇLAMASI"

Taner Çetin'in İBB’de görev yaptığı süre zarfında 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, yine daha önce CHP'li Beylikdüzü Belediyesinde çalışırken mezarlıktan çam ağacı çaldığı için idari soruşturma geçirdiği ve bu nedenle görevden aldırılıp unutturulduğu öne sürüldü.

"VİLLANIN TAPUSU, ASİSTANININ ANNESİNİN ÜZERİNE"

Asistanı A.C. ile ilgili iddialar da dikkat çekti. A.C.'nin eşiyle uzun yıllardır ticari faaliyetler yürüttüğü, İBB'de başkan olduktan sonra taşındığı villanın tapusunu asistanının annesinin üzerine yaptırdığı iddia edildi.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ İŞE GELMEDEN MAAŞA BAĞLANDI" İDDİASI

Çetin'in İBB’de Halkla İlişkiler Başkanı olduktan sonra gerçekleştirdiği işe alımlar da mercek altına alındı. Taner Çetin'in Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan çağrı merkezi işlerini bünyesine aldığı; çağrı merkezi çalışan sayısını bin kişiden 2 bin kişiye çıkarttığı, işe gelmedikleri ve çağrı merkezi ile bağlantıları olmadığı halde CHP gençlik kolları üyesi ve sokakta eylem yapan, İmamoğlu lehine PR çalışması yürüten çok sayıda kişinin bu şirket üzerinden maaşa bağlandığı ve sigortalı yapıldığı iddialar arasında yer aldı.

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak 614 milyon 408 bin 395 liralık tek firmalı bir ihale gerçekleştirildiği ve 30.06.2025 tarihine kadar işletmek üzere firmanın hizmet vermeye devam etmesine karar verildiği öne sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, Motosiklet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İBB Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de motosikletiyle sele kapılan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı Kırşehir'de motosikletiyle sele kapılan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı
Uyuşturucuyu bantla beline ve bacaklarına saran zehir taciri hayrete düşürdü Uyuşturucuyu bantla beline ve bacaklarına saran zehir taciri hayrete düşürdü
Brezilya’da iki helikopter havada çarpıştı: Ünlü şarkıcı Oliver Tree Nickell dahil 6 ölü Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: Ünlü şarkıcı Oliver Tree Nickell dahil 6 ölü
Özel’in yeni yol haritası deşifre oldu: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı Özel’in yeni yol haritası deşifre oldu: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı
Almanya’dan Curaçao’ya karşı tarihi skor Almanya'dan Curaçao'ya karşı tarihi skor
ABD’de paraşütçüleri taşıyan uçak tarlaya çakıldı: 12 ölü ABD'de paraşütçüleri taşıyan uçak tarlaya çakıldı: 12 ölü
Özel hastanede acil servis şoku: 39 derece ateşle gitti, 8 bin TL faturalandırıldı Özel hastanede acil servis şoku: 39 derece ateşle gitti, 8 bin TL faturalandırıldı
Bir zamanlar Süper Lig’deydiler Tesislerinde artık inekler otluyor Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

18:54
Iğdır FK, Dünya Kupası’na damga vuruyor
Iğdır FK, Dünya Kupası'na damga vuruyor
18:48
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
18:28
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
18:18
Tanju Çolak’tan İbrahim Hacıosmanoğlu’na: Gideceksin Bir tane bile sevenin var mı
Tanju Çolak'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?
17:47
“İran’a 300 milyar dolarlık fon“ iddiasını Trump’ın sağ kolu doğruladı
"İran'a 300 milyar dolarlık fon" iddiasını Trump'ın sağ kolu doğruladı
17:28
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam odası olay oldu
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu
17:06
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 19:02:30. #7.12#
SON DAKİKA: Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.