Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı - Son Dakika
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Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı

Brezilya\'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı
15.06.2026 18:04
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Brezilya Kadın Voleybol Takımı'ndaki fizyoterapist skandalında yeni gelişmeler yaşandı. Kadın voleybolcu Samara Rodrigues, kendilerine yapılan ihanet ve şantajı tek tek anlattı.

Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı’nda yaşanan ve spor dünyasını sarsan fizyoterapist skandalının detayları gün yüzüne çıktı. 

DOLANDIRICILIK İDDİALARI SONRASI KAFİLEDEN ÇIKARTILDI

Aralarında milli sporcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı ve şantaj yaptığı iddia edilen takımın uzun yıllardır görev yapan fizyoterapisti Fernandinho, skandalın patlak vermesinin ardından federasyon tarafından Milletler Ligi (VNL) Ankara etabı kafilesinden çıkarıldı.

Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı

SAMARA RODRIGUES'TEN ÇARPICI İTİRAFLAR

Brezilyalı ünlü voleybolcu Samara Rodrigues, yaşanan ihanet ve şantaj sürecini Brezilya basınına verdiği çarpıcı röportajla tüm detaylarıyla anlattı.

''FEDERASYON BİZİ OYALADI, FERNANDINHO MAĞDURLARA BASKI YAPTI''

Olayı ilk olarak milli takım başantrenörü Ze Roberto ve Brezilya Voleybol Federasyonu'na taşıdığını belirten Rodrigues, yasal süreç öncesi kurumlara haber vermeyi bir görev olarak gördüğünü söyledi. Ancak federasyonun kendilerinden VNL Brezilya etabına kadar beklemelerini istediğini ifade eden voleybolcu, "Ne yazık ki bu süreçte hiçbir geri bildirim alamadık. Federasyonun bize kaybettirdiği zaman, Fernandinho'nun diğer mağdurlarla irtibata geçip farklı 'uzlaşma teklifleri' sunması ve onları baskı altına alması için fırsat yarattı. Bu yüzden daha fazla sessiz kalamazdım." dedi.

''YILLARIN BİRİKİMİNİ ÇALDI, AİLEMİN HAYALLERİNİ YIKTI''

Fernandinho ile çok yakın bir dostluğu olduğunu ve onu bir kardeş gibi gördüğünü dile getiren Rodrigues, uğradığı ihanetin büyüklüğünü, "Ona her zaman çok güvendim, iyi bir profesyoneldi. Ancak o benim, nereden geldiğimi, tüm acılarımı ve aileme daha iyi bir hayat sunmak için ne büyük fedakarlıklar yaptığımı biliyordu. Tüm bu yakınlığa rağmen ailemin ev sahibi olma hayalini sırtından vurdu, yıllarca biriktirdiğim tüm paramı elimden aldı. Durumu başka yollarla çözmeye çalıştım ama bana başka çare bırakmadı." sözleriyle anlattı. 

200 BİN REAL SAHTE YATIRIMLA BUHAR OLDU

Dolandırıcılık yöntemine de değinen Rodrigues, 6 yıl önce Fernandinho'ya kenarda duran 200 bin Brezilya Reali olduğunu söylediğini belirtti. Fizyoterapistin bu parayı "garantili getiri sağlayacak bir yatırım" vaadiyle kendisinden aldığını, ancak gerçekte böyle bir yatırımın hiç var olmadığını açıkladı. 2024 yılının Eylül ayında parasını geri istediğini ancak hiçbir belge veya transfer dekontu alamadığını söyleyen voleybolcu, "Ortada başarısız bir yatırım yok; paramı doğrudan alıp kendi çıkarları için harcadı. Üstelik imzaladığım sözleşmenin tüm borçları ve taksitleri de benim üzerime kaldı" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

MAĞDUR SAYISI 12'DEN FAZLA

Bu dolandırıcılık şebekesinden zarar gören tek kişinin kendisi olmadığını vurgulayan ünlü sporcu, aralarında kadın ve erkek voleybolcuların, hatta milli takımın önde gelen yıldızlarının da bulunduğu 12'den fazla mağdur olduğunu belirtti. Kendini ifşa etmek istemeyen sporculara saygı duyduğunu söyleyen Rodrigues, "Gelecek nesillerin de bu adam tarafından mağdur edilmesine göz yumamazdım. Bu benim için bir karakter ve vicdan meselesiydi. Birinin onu durdurması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

TEDAVİ ÜCRETİ ÜZERİNDEN ŞANTAJ VE KORKUTMA POLİTİKASI

Parasını geri istemeye başladığında Fernandinho'nun kendisini korkutmaya çalıştığını da ekleyen Rodrigues, fizyoterapistin geçmişte kendisine uyguladığı tedavileri öne sürerek "ücret almadım" bahanesiyle baskı kurmaya çalıştığını anlattı. Rodrigues, tedavi süreçlerinin borçla hiçbir ilgisi olmadığını ve ödemeleri asla reddetmediğini belirterek uygulanan şantajı gözler önüne serdi.

''İYİ ADAM ROLÜ OYNUYOR''

Fernandinho'nun geçmişte de benzer suçlar işlediğini belirten voleybolcu, onun 2010 yılında bir başka kadından 50 bin Real aldığını ve yasal sorunlardan kaçmak için 16 yıl sonra bugünlerde ayda 500 Real taksitlerle bu borcu ödemeye başladığını ifşa etti. Rodrigues, "16 yıl sonra komik taksitlerle ödeme yaparak iyi karakterli biri gibi görünmeye çalışıyor. Tek amacı yasal cezadan kaçmak için iyi adam rolü oynamak. Bu mesele artık tamamen polisin konusudur" diyerek hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

Brezilya, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı - Son Dakika

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