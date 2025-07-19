Görme Engellilerden Dayanışma Etkinliği

Altı Nokta Derneği Bilecik Şubesi üyeleri, kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde bir araya geldi.

Pelitözü Gölpark'ta, Altı Nokta Derneği üyeleri, birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde istişarelerde bulundu.

Şube Başkanı Çiler Kocaman, derneğin Bilecik'te ise 20 üyesinin bulunduğunu anımsattı.

Dernek üyelerin tamamının görme engellilerden oluştuğunu ifade eden Kocaman, şöyle konuştu:

"Amacımız, engellilerin engelli hakları mücadelesini vermek. Görme engelli bireylerimizin zorluklarını aşmak için Bilecik'te de şubemizi kurduk. En ücra noktalara kadar üyelerimizle bir araya gelerek, bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi planlamaktayız. Görme engelli bireylerimizin kentte birçok sorunu var. Görme engellilerimizin daha çok etkin ve üretken olması, toplumla kaynaşabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istiyoruz." ifadesinde bulundu."