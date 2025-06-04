Görme Engellilere Destek: Çankaya Belediyesi'nden Sesli Kütüphane Töreni

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin, görme engelli bireylerin bilgi ve edebiyata erişimini kolaylaştıran uygulaması "Sesli Kütüphane"ye sesleriyle katkı sunan gönüllü okuyuculara teşekkür belgesi verildi.

Sesli Kütüphane'de gönüllü okuyucular tarafından seslendirilen kitaplar, görme engellilere ışık oldu. Gönüllü okuyuculara katkılarından dolayı teşekkür belgesi sunmak amacıyla tören düzenlendi. Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı da katıldı.

Engelleri kaldırarak eşitlik ve erişilebilirlik ilkesini hayata geçiren bir sosyal sorumluluk projesi olan Sesli Kütüphane'de, bu yıl içerisinde gönüllü okuyucu olarak destek veren 100 kişiye sertifikaları verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, görme engelli bireylerin romanlardan şiirlere, dünya klasiklerinden çocuk kitaplarına kadar birçok sesli içeriğe ulaşmasını sağlayan Sesli Kütüphane projesinde, gönüllü okuyucular, görme engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Akıncı, "Çankaya Belediyesi olarak, siz değerli ailelerimizin ve öğrencilerimizin her zaman yanında olacağımızı bilmenizi isterim. Engeller birlikte aşılır; önemli olan gönülde ve kalpte engel olmamasıdır. Bu anlayışla, daha fazla insana ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Her kitap bir hayata dokunuş

Gönüllü okuyucuların desteğiyle çalışmalarını sürdüren Sesli Kütüphane'de, kitaplar profesyonel stüdyolarda ve uygun ses ortamlarında seslendirilerek dijital platformlara yükleniyor. Kullanıcı taleplerine göre sürekli güncellenen ve yeni eserler eklenen Sesli Kütüphane, görme engelli vatandaşların hayatına dokunuyor.

Çankaya Belediyesi, bu anlamlı projeyi daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yeni gönüllüleri Sesli Kütüphane'ye destek olmaya davet ediyor.