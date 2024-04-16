Görme ve bedensel engelli Berna Deligöz umre yolculuğuna çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Görme ve bedensel engelli Berna Deligöz umre yolculuğuna çıktı

Görme ve bedensel engelli Berna Deligöz, 2 yıllık çabası sonucunda hafız oldu ve hayalini kurduğu umre ziyaretine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi'nin desteğiyle kavuştu. Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yaşayan Berna, özverili bakım ve destek hizmetleri sayesinde umre yolculuğu için gereken tüm hazırlıkları tamamladı. Erzurum Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Berna Deligöz'e kutsal topraklarda bir refakatçi eşlik etti.

16.04.2024 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berna için gönül köprüsü kurdular

Görme ve bedensel engelli Berna Deligöz 2 yılda hafız oldu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi onun umre arzusunu yerine getirdi

ERZURUM - Devletin korunmasındaki görme ve bedensel engelli Berna Deligöz, 2 yıllık çabası sonrası hafız oldu. Umreye gitme hayaline kurulan gönül köprüsü sayesinde kavuştu.

Berna Deligöz 23 yaşında, görme ve bedensel engelli genç bir kız. Onun hayat mücadelesi, azmi ve başarısı herkese örnek olacak bir insan hikayesi. Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde devletin korunma ve bakımı altında yaşamını sürdüren Berna, 4 yıl önce kendine inandı ve azimle 2 yılda hafızlığını tamamladı. 11 yaşlarında dua ve süreleri ezberleyen Berna Deligöz, 2017'de Kuran-ı Kerimi okumaya başladı ve 2018'de başladığı hafızlık eğitimini ise 2020'de tamamladı. Hayali olan umre ziyaretine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yöneticileri ve gönüllülerin desteğiyle gönderildi.

Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi destekçisi oldu

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde korunma ve bakım altında bulunan, doğuştan görme engelli Hafız Berna Deligöz, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi destekleriyle umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde sunulan özverili bakım ve destek hizmetleri, Hafız Deligöz'ün bu manevi yolculuğa çıkmak için gereken tüm hazırlıkları tamamlamasını sağladı. Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki arkadaşları ve yetkililer tarafından uğurlanan Berna, havaalanında da yalnız bırakılmadı.

Onun için bir gönül köprüsü kurdular

Erzurum Valiliği himayesinde, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde korunma ve bakım altında olan görme ve bedensel engelli Hafız Berna Deligöz, hayallerini süsleyen umre ziyaretini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Hafız Berna Deligöz, Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sağlanan özverili bakım ve destek hizmetleri sayesinde, umre yolculuğu için gereken fiziksel ve psikososyal destek süreçlerini tamamladı. Bu süreçte kendisine sağlanan destekle birlikte, engelleri aşarak kutsal topraklarda manevi bir yolculuğa çıkma fırsatı buldu. Berna Deligöz'e anlamlı yolculukta, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi'nin destekleri, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çabaları ve hayırseverlerin katkıları ile umre yolculuğu için adeta gönül köprüsü kuruldu. Hafız Berna Deligöz'e kutsal topraklardaki yolculuğu ve ibadetleri içinde bir refakatçi verildi.

Berna yolculuk için hazırlandı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un koordinasyonunda Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin özverili çalışma ekibiyle, Hafız Berna Deligöz'ün umre yolculuğunu en iyi şekilde hazırlanmasına fırsat sunduğunu ifade eden Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Sadrettin Güzeltepe, "Görme ve bedensel engelli özel ihtiyaçlı Hafız Berna Deligöz'ün umre ziyaretini gerçekleştirmesinde katkı sağlayan Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi ve değerli eşi Azime Çiftçi Hanımefendi'ye, Erzurumlu hayırseverlerimize, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Özel ihtiyaçlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara manevi değerlerine uygun bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman yanlarında olacağız." dedi.

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Mustafa Çiftçi, Erzurum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme ve bedensel engelli Berna Deligöz umre yolculuğuna çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
    02:47 Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç dereye düştü: 4 ölü, 1 yaralı
    02:40 Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç dereye düştü: 4 ölü, 1 yaralı

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Burdur'da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı
    01:59 Burdur'da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı

    Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

  • Bucak'ta motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı
    01:36 Bucak'ta motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı

    Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

  • İskenderun'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
    01:35 İskenderun'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir sürücü tarafından kullanılan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Sürücü kaza yerini terk ederken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis sürücünün bulunması için çalışma başlattı.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 02:56:19. #1.13#
SON DAKİKA: Görme ve bedensel engelli Berna Deligöz umre yolculuğuna çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement