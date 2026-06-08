Granikos Savaş Alanı Tarihi Sit Alanı Oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya'ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık 'tarihi sit alanı' olarak tescillendi." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği alanı koruma altına aldık. Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya'ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık 'tarihi sit alanı' olarak tescillendi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan bu eşsiz tarihi miras, arkeolojik bulgular ve bilimsel araştırmalar ışığında resmen koruma altına alınmış oldu. Çanakkale'mizin kültürel mirasına değer katacak bu önemli adımın tarih bilimine, kültür turizmine ve kültür rotalarımızın güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Dünya tarihinin önemli askeri ve kültürel miras alanları arasında gösteriliyor

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sınırlarında yer alan ve Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği kabul edilen alan, yürütülen yüzey araştırmalarında elde edilen arkeolojik ve bilimsel veriler ile antik kaynaklar doğrultusunda değerlendirildi.

Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan kararla, dünya tarihinin en kritik askeri karşılaşmalarından biri olarak kabul edilen, Biga ilçesi sınırlarındaki Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği yer "tarihi sit alanı" olarak koruma altına alındı.

Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı kazandığı ilk büyük zaferin gerçekleştiği alan olarak kabul edilen Granikos Savaş Alanı, dünya tarihinin önemli askeri ve kültürel miras alanları arasında gösteriliyor.

Koruma kararıyla birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotaları içerisinde daha görünür hale gelmesi ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleriyle ziyaretçilere açılması hedefleniyor.