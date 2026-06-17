Grant Gail'den Hukuki Adım - Son Dakika
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Grant Gail'den Hukuki Adım

Grant Gail\'den Hukuki Adım
17.06.2026 20:26
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Cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Amerikan vatandaşı Gail, itibar zedelenmesi nedeniyle hukuki süreç başlatacak.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, bir çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ABD vatandaşı Grant Gail'in, medyada hakkında yer alan haberlerin itibarını zedelediği gerekçesiyle hukuki yollara başvuracağı bildirildi.

Kolombiya merkezli Noticias Caracol'un haberine göre, "Bogota'ya bağlı Chico Navarra Mahallesi'nde bir çocuğa cinsel istismar" iddiasıyla gözaltına alınan ancak hakkında yeterli delil bulunmaması üzerine serbest bırakılan "Grant Gail" isimli ABD vatandaşı, hukuki yollara başvurma kararı aldı.

Gail'in avukatı Favio Humar, Noticias Caracol'a yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında asılsız iddialarda bulunan ve bu bilgileri sorumsuzca yayan kişiler hakkında cezai işlem başlatacaklarını belirtti.

Sosyal medyada, müvekkilini hedef alan paylaşımlara tepki gösteren Humar, "Yaşananlar son derece üzücü. Herhangi bir istismar yaşanmadığı artık bilimsel bulgularla da ortaya konulmuştur. Sosyal medyada oluşan zarar onarılamaz boyutta, çünkü olay hafızalara kazındı. Müvekkilimizi bu eylemle suçlayan kişilerin peşini bırakmayacağız. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılacak davaların hakaret, iftira, yargıyı yanıltma, asılsız ihbar ve yalancı tanıklık suçlamalarını kapsayacağını aktaran Humar, "Müvekkilimizin haklarının korunması için bu süreci sonuna kadar takip edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Hakim tarafından serbest bırakılmıştı

Kolombiya basınına göre, çıkarıldığı duruşmada hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmeyen ABD vatandaşı Grant Gail, gözaltı kararını destekleyecek yeterli delil bulunmaması nedeniyle dün hakim tarafından serbest bırakılmıştı.

Kolombiya Göç İdaresi de ABD vatandaşının, ülkeye girişinde herhangi bir adli kaydına rastlanmadığını ve çocukların cinsel istismarına ilişkin uluslararası alarm sistemlerinde hakkında kayıt bulunmadığını belirtmişti.

Ne olmuştu?

Bogota'da küçük çocuğa yönelik istismar şüphesiyle gözaltına alınan ABD vatandaşı Grant Gail, polis tarafından yakalandıktan sonra öfkeli mahalle sakinlerinin linç girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kiralanan bir dairenin balkonunda şüpheliyi bir çocukla birlikte gören mahalle sakinlerinin bağırarak yardım çağrısında bulunduğu duyulmuştu.

Polisin baskın düzenlediği evde, Grant Gail'in yanı sıra yaşları 4, 7 ve 15 olan üç çocuk bulunmuştu.

Yetkililer, gözaltına alınan Grant Gail'in savcılığa teslim edildiğini ve hakkında 14 yaş altındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla işlem başlatıldığını bildirmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da gözaltına alınan ABD vatandaşı Grant Gail'e ilişkin "Texas kökenli ABD vatandaşının, Kolombiya'da evlat edindiği çocuklarından hiçbirine istismarda bulunmadığı anlaşıldığından, gerçeğe bağlılığım gereği, bu durumu Kolombiya kamuoyuna bildirmekle yükümlüyüm." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

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