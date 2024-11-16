GSP FALCON Gemisi Kurtarıldı

Tuzla Demir Sahası'nda demir taraması nedeniyle yardım talebinde bulunan 111 metre boyundaki gemi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, "Tuzla Demir Sahası'nda demir taraması nedeniyle yardım talebinde bulunan GSP FALCON isimli 111 metre boyundaki açık deniz destek gemisi, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek Tuzla Demir Sahası'na demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
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