Rockstar Games, GTA 6 Geliştirme Sürecinde Yaşanan Siber Saldırıyı Doğruladı
Rockstar Games, GTA 6 Geliştirme Sürecinde Yaşanan Siber Saldırıyı Doğruladı

13.04.2026 19:49
Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirme sürecinde büyük bir siber saldırı yaşandığını ve kaynak kodlarının sızdırıldığını duyurdu. Şirket, saldırganların dahili iletişim ağlarına sızarak gizli verilere eriştiğini ve bu durumun oyun dünyasında ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirme sürecinde yaşanan dev bir siber saldırıyı doğruladı ve kaynak kodların sızdırıldığını açıkladı. Bu olay, oyun dünyasını sarsan büyük bir güvenlik ihlali olarak kabul ediliyor. Saldırganlar, şirketin dahili iletişim ağlarına ve sunucularına sızarak, Slack kanalları ve proje yönetim araçlarından elde edilen verileri internet forumlarında yaydı. Rockstar Games, saldırganın ağa yetkisiz erişim sağladığını ve gizli bilgileri indirdiğini belirtti. Kaynak kodlarının sızdırılması, sadece gizlilik ihlali değil, aynı zamanda oyun çıkışından sonra hile yazılımlarının üretilmesini kolaylaştıracak ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

Rockstar Games, yaptığı açıklamada geliştirme sürecinin şu an için durmadığını ve uzun vadeli projelerde kesinti öngörmediklerini ifade etti. Ancak endüstri analistleri, bu sızıntının şirketin güvenlik protokollerini yenilemesine ve dolaylı bir ertelemeye yol açabileceğini belirtiyor. Şirket, hayranlarına güven vermeye çalışsa da, stüdyo içindeki moralin etkilendiği söyleniyor. Sızdırılan bilgiler arasında yaklaşık 90 video ve ekran görüntüsü bulunuyor, bunlar oyunun modernize edilmiş Vice City'de geçeceğini, iki ana karakter sistemi (Lucia ve Jason), gelişmiş yapay zeka ve iç mekan detaylarını doğruluyor.

Rockstar Games ve ana kuruluşu Take-Two Interactive, sızıntıların ardından telif hakkı ihlali bildirimleriyle görüntülerin kaldırılması için operasyon başlattı ve FBI ile koordineli çalışmalar yürütüyor. Şirket, hazır olduklarında resmi bilgilendirme yapacağını belirterek hayranlarından sabırlı olmalarını istedi. Bu krizin oyun dünyasındaki etkilerinin uzun süre devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Rockstar Games, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Oyun

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
