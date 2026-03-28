Guangcou'nun Eski Parti Sekreterine Yolsuzluk Soruşturması

Çin'de ülkenin en fazla gayrisafi hasılaya sahip Guangdong eyaletinin idari merkezi Guangcou şehrinin eski Komünist Parti Sekreteri Guo Yonghang hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Ulusal Denetleme Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Guo'nun "parti disiplinini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda, "parti disiplinini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyerinin başlangıcında Guangdong eyaletinin Şıncın ve Cuhay şehirlerinde farklı yönetim kademelerinde görev alan 60 yaşındaki Guo, 2021'de Gaungdong Vali Yardımcısı, 2022'de Guangcou Belediye Başkanı ve 2023'te Guangcou Komünist Parti Sekreteri olarak atanmıştı.

Guo, 2025 Aralık'ta görevinden ayrıldıktan sonra 2026 başında Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Guangdong Yerel Komitesinin Başkan Yardımcısı olmuştu.

Ortadan kaybolan eski Sincan Komünist Parti Sekreteri Ma'ya yakın bir isimdi

Guo, Temmuz 2025'te görevden alındıktan sonra kamuya açık etkinliklere katılamayan eski Sincan Uygur Özek Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui'ye yakın bir isim olarak biliniyor.

Ma'nın, Şıncın Komünist Partisi Sekreterliği yaptığı 2015-2016 dönemi ile Guangdong Valiliği yaptığı 2016-2021 döneminde onunla birlikte çalışan Guo'nun bağlantılı bir yolsuzlukla ilgisinin olabileceği tahmin ediliyor.