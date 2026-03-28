Guangcou'nun Eski Parti Sekreterine Yolsuzluk Soruşturması
Guangcou'nun Eski Parti Sekreterine Yolsuzluk Soruşturması

28.03.2026 18:07
Guangcou'nun eski Komünist Parti Sekreteri Guo Yonghang, yolsuzluk şüphesiyle soruşturuluyor.

Çin'de ülkenin en fazla gayrisafi hasılaya sahip Guangdong eyaletinin idari merkezi Guangcou şehrinin eski Komünist Parti Sekreteri Guo Yonghang hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Ulusal Denetleme Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Guo'nun "parti disiplinini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda, "parti disiplinini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyerinin başlangıcında Guangdong eyaletinin Şıncın ve Cuhay şehirlerinde farklı yönetim kademelerinde görev alan 60 yaşındaki Guo, 2021'de Gaungdong Vali Yardımcısı, 2022'de Guangcou Belediye Başkanı ve 2023'te Guangcou Komünist Parti Sekreteri olarak atanmıştı.

Guo, 2025 Aralık'ta görevinden ayrıldıktan sonra 2026 başında Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Guangdong Yerel Komitesinin Başkan Yardımcısı olmuştu.

Ortadan kaybolan eski Sincan Komünist Parti Sekreteri Ma'ya yakın bir isimdi

Guo, Temmuz 2025'te görevden alındıktan sonra kamuya açık etkinliklere katılamayan eski Sincan Uygur Özek Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui'ye yakın bir isim olarak biliniyor.

Ma'nın, Şıncın Komünist Partisi Sekreterliği yaptığı 2015-2016 dönemi ile Guangdong Valiliği yaptığı 2016-2021 döneminde onunla birlikte çalışan Guo'nun bağlantılı bir yolsuzlukla ilgisinin olabileceği tahmin ediliyor.

Fatih Terim’in yeni sezondaki takımı belli Fatih Terim'in yeni sezondaki takımı belli
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
55 metrekarelik bayrak yaptırdı, 31 bin kilometre gezdi Hepsi tek bir sevda için 55 metrekarelik bayrak yaptırdı, 31 bin kilometre gezdi! Hepsi tek bir sevda için
Esenler’de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı Esenler'de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Dr. Ekrem Teymur: Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in yeni teknoloji üssü olabilir Dr. Ekrem Teymur: Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in yeni teknoloji üssü olabilir

17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
