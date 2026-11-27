Guangxi'de Lan Tianli rüşvetten iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi yönetiminin eski başkanı Lan Tianli, rüşvetten iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı. Mahkemenin cuma günü açıkladığı karara göre, eski parti başkan yardımcısı Lan, yasadışı yollarla 587 milyon yuanı aşan para ve değerli eşya kabul etti.
CHANGSHA, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi yönetiminin eski başkanı Lan Tianli, rüşvet aldığı gerekçesiyle iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.
Mahkemenin cuma günü açıkladığı karara göre, aynı zamanda özerk bölgenin eski parti başkan yardımcısı olan Lan'ın, yasadışı yollarla toplam değeri 587 milyon yuanı (yaklaşık 87,5 milyon ABD doları) aşan para ve değerli eşya kabul ettiği belirlendi.
Kaynak: Xinhua
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