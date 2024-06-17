Guangzhou'da düzenlenen Ejderha Teknesi Turnuvası

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ÇEKİM TARİHİ: 16 Haziran 2024

KONUM: Guangzhou, Çin

1. Ejderha teknesi takım yarışından çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde bulunan İnci Nehri'nde Pazar günü Guangzhou Uluslararası Ejderha Teknesi Turnuvası düzenlendi.

Guangzhou Uluslararası Ejderha Teknesi Turnuvası, uzun bir tarihi olan geleneksel bir etkinlik. 19'u denizaşırı ülkelerden gelen toplam 111 ejderha teknesi takımı yaklaşık 4000 sporcu ile turnuvaya katıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor.

(XHTV)