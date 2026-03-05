Gübre Stokları Sorunu Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gübre Stokları Sorunu Yok

Gübre Stokları Sorunu Yok
05.03.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanı Yumaklı, gübre ve gıda stoklarının güvenli olduğunu açıkladı, çiftçilere güven verdi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim gübre stokları anlamında hiçbir problemimiz yok. Kaldı ki bununla ilgili arzı artırma yönünde de tedbirlerimiz var. Şu an için çiftçilerimizin üretimini etkileyecek herhangi bir gübre problemi olmayacak" dedi.

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanındaki Tarım ve Orman Bakanlığı stantlarını gezdi. Bakan Yumaklı, etkinliğin çocuklar ve aileler için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek, "Artık bir gelenek haline geldi. Gerçekten çok cıvıl cıvıl çocukların bu sevincini burada görmek. Ramazan sevinciyle birlikte bakanlıkların yapmış olduğu birtakım faaliyetleri, onlara anlatma imkanı bulmak bizim açımızdan çok mutluluk verici. Gerçekten bu ikinci senesi olmasına rağmen muazzam bir ilgi var. Çocuklarımız hakikaten çok meraklı, ilgili. Bu anlamda biz de bakanlığımızın tarımla alakalı, ormanla alakalı, suyla alakalı birçok konusunu burada onlara sevdirerek öğretmek, anlatarak onların ilgisini çekmek üzerine çok ciddi bir alanı tahsis ettiler. Bu anlamda külliyemize, külliye yönetimimize çok çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çünkü bu tür bir ortamı oluşturmak da burada çocuklarla, ailelerle, bakanlıkların ya da çok farklı kurumların bir araya gelmesini sağlamak da son derece önemli. 'Külliye'de Ramazan' gerçekten çok güzel. İnsan burada belki de bütün bir gününü geçirebilir. Geldiğimiz andan itibaren zaman mefhumunu da kaybetmişim. Arkadaşlar ikaz ettiler. Ben hem ilgi gösteren kimler varsa, buraya çocuklarını getiren bütün ailelere ve burada gayret sarf eden, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için emek veren hem külliye çalışanlarımıza, külliye yönetimimize ve bakanlık çalışanlarımıza, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

'GIDA AÇISINDAN PROBLEMİMİZ YOK'

Yumaklı, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin soruya da yanıt verdi. Olası risklere karşı hazırlıklı olduklarını belirten Yumaklı, "Elbette ki risklerin ortaya çıkma ihtimalinden itibaren biz de bütün bakanlıklarımızda olduğu gibi hazırlıklarımızı yaptık. Bu kriz dün oluştu. Biz sadece bugün için tedbirlerimizi alıyor değiliz. Dolayısıyla buna da hazır olduğumuzu söyledik, açıklamamızı yaptık. Bizim gübre stokları anlamında hiçbir problemimiz yok. Kaldı ki bununla ilgili arzı artırma yönünde de tedbirlerimiz var. Bunları peyder pey de açıklıyor olacağız zaten. Şu an için çiftçilerimizin üretimini etkileyecek herhangi bir gübre problemi olmayacak. Bununla ilgili yeterli stokumuz da var, imkanlarımız da var, bağlantılarımız da var. Gıda açısından zaten bir problemimiz yok. Dediğim gibi doğal olarak bu tarz krizlerin ortaya çıkma ihtimalinden itibaren gerekli tedbirleri bütün bakanlık birimlerimiz olarak aldık. Dolayısıyla şu anda gönül rahatlığıyla bütün vatandaşlarımıza herhangi bir problemimizin olmadığını hem gıda açısından hem de tarımsal üretim açısından girdilerle ilgili bir sıkıntımız olmadığını buradan sizlerin vasıtasıyla tekrar ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çiftçilik, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gübre Stokları Sorunu Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD ve İsrail şaşkın: İran’ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 17:57:49. #7.13#
SON DAKİKA: Gübre Stokları Sorunu Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.