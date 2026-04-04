Güce'de Uçurumdan Düşme İlgili Kayıp

Giresun'un Güce ilçesinde bahçede uçurumdan yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan Kenan Durdu (45), fındık bahçesinde çalışan kardeşlerinin yanına gitmek isterken dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Durdu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Durdu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
