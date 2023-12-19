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Güdül Belediyesi Yeni Araçları Hizmete Aldı - Son Dakika
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Güdül Belediyesi Yeni Araçları Hizmete Aldı

Güdül Belediyesi, farklı birimlerde kullanılmak üzere yeni araçları hizmete aldı. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, araçların hayırlı olmasını diledi ve yeni araçlar sayesinde vatandaşlara daha iyi hizmet sunacaklarını belirtti. İlçe Müftüsü Mehmet Ali Kuştaşı'nın yaptığı dua sonrasında araçlar belediyenin filosuna dahil edildi.

Güdül Belediyesi Yeni Araçları Hizmete Aldı
19.12.2023 - 14:09,
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Güdül Belediyesi, farklı birimlerde kullanılmak üzere yeni araçları hizmete aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni araçların hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, törende yaptığı konuşmada, araçların hayırlı olmasını diledi.

Filolarını genişlettiklerini belirten Yalçın, yeni araçlar sayesinde vatandaşlara çok daha iyi hizmetler sunacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından iş makinelerinin arasında yer aldığı araçlar, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Kuştaşı'nın yaptığı duanın ardından belediyenin araç filosuna dahil edildi.

Kaynak: AA
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